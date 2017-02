"E scump, e bun, ne facem bugetul cu el!" Hagi vorbeste despre NOUL STAR pe care l-a descoperit la Viitorul

Hagi anunta ca are si alte "produse" de export la Viitorul, dupa ce l-a vandut pe Razvan Marin.

Victoria cu Dinamo ii garanteaza Viitorului primul loc si dupa aceasta prima etapa din 2017.

Hagi a vorbit la conferinta de presa dupa de a invins-o pe Dinamo in Stefan cel Mare cu 2-1 despre posibilitatea ca si alti jucatori sa plece pe sume mari de la echipa.

Unul dintre ei este Florinel Coman, care a marcat un gol superb in primul meci oficial din acest an.

"Eu nu ii pastrez, vedeti ca eu ii las sa plece. In Coman am investit foarte mult, e scump, e bun, ne va ajuta foarte tare sa facem bugetul in continuare!", a spus Hagi.