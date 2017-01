"E o optiune sa fiu eu antrenor la CSA!" Omul care l-a ajutat pe Becali sa scoata milioane lucreaza cu Armata

Numit coordonator la CSA Steaua, Lacatus trebuie sa gaseasca un antrenor pentru echipa mare.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Unul dintre oamenii cooptati deja in proiect este Bumbescu. Daca Lacatus nu va gasi un principal pentru CSA Steaua, Bumbescu sustine ca poate prelua el echipa. Momentan, fosta glorie din generatia '86 lucreaza la juniorii U16.

"Trebuie sa vedem ce antrenor aducem, sa vedem ce va selecta si de la echipa pe care o pregatesc eu, juniori U16. Exista o optiune sa preiau eu prima echipa, dar pana la vara este destul timp. Oricum, avem de unde alege", a declarat Bumbescu, la DigiSport, omul care l-a recomandat pe Gardos si l-a antrenat pe Nita la juniori.

"Ar trebui sa-si aduca aminte cand am fost si l-am recomandat pe Gardos si a luat 6,8 milioane pe el. Atunci trebui sa ma cheme sa-mi dea niste bani, ca i-am bagat bani in buzunar. Sa-i intrebe pe Argaseala, pe Virgil si pe Teia Sponte cand am venit si l-am propus. Argaseala nu l-a vrut si a zis ca nu-i de Steaua"