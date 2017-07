"E o onoare sa te antreneze Hagi!" Declaratia superba a lui Eric despre transferul la Viitorul! Ce spune despre calificarea in grupele Ligii Campionilor

Eric nu a apucat inca sa debuteze la campioana Viitorul.

Marele transfer al celor de la Viitorul, Eric de Oliveira, a vorbit despre faptul ca a acceptat oferta celor de la Viitorul, dar si despre faptul ca va fi antrenat de Gica Hagi.

"E o onoare. In '94 am vazut Cupa Mondiala, prima editie pe care am inteles-o bine. Brazilia a fost campioana, iar noi, brazilienii, ne-am dorit foarte mult ca Romania sa mearga mai departe, mai ales ca invinsese Argentina, rivala noastra.



E foarte placut sa joci in Liga Campionilor. Te simti fotbalist, chiar daca sunt preliminarii. Nici cu Pandurii nu ne dadea nimeni vreo sansa sa mergem mai departe, poate ca voi merge si cu Viitorul in grupe" a spus Eric pentru Dolce Sport.