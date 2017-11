"E foarte bine pentru mine tot ce se intampla!" Becali e convins ca are un nou argument in lupta cu Armata! Ce a spus patronul FCSB

Gigi Becali nu le plange deloc de mila rivalelor.

"Tot ce se intampla in fotbalul romanesc acum imi este favorabil mie!"

Ionel Danciulescu a anuntat saptamana aceasta ca pleaca de la Dinamo si ca Ionut Negoita cere 2 milioane de euro in schimbul clubului. Dinamo l-a cedat deja pe Costache la CFR Cluj si se pregateste si plecarea lui Adam Nemec. Gigi Becali este convins ca problemele de la Dinamo il vor ajuta si pe el in duelul cu Armata.

"Problemele care sunt la Dinamo...ce sa zic? E foarte bine ce face Negoita, sa-si dea seama suporterii ce inseamna un om care da bani la fotbal. E foarte bine pentru mine tot ce se intampla, sa inteleaga Talpan si cu tot CSA-ul ce inseamna fotbalul. Un club cu tot patrimoniul se vinde cu doua milioane de euro. Cum sa ceara CSA 37 de milioane pentru o marca licentiata?

Tot ce se intampla acum in fotbal e numai si numai in favoarea mea. O sa vedeti si la Rapid... Au scos la vanzare nu stiu ce, nu cumpara nimeni. Marca Rapid se da cu cel mult 100 000 de euro! Asta e realitatea in lume la ora asta. Dinamo e un club mare si se vinde cu doua milioane. Se vinde cu doua milioane, dar nu-l ia nimeni, asta e mai important!" a spus Gigi Becali pentru Pro TV.