Dosarul "Cartita". Sumudica a pus mana pe telefon si l-a sunat pe Becali, dupa ce a fost acuzat ca "da din casa"

In razboi cu Sumudica, pe care l-au reclamat la Comisii, sefii Astrei lanseaza o noua acuzatie la adresa antrenorului. "Becali are o cartita in vestiarul nostru", sunt siguri oficialii giurgiuveni, suspectandu-l chiar pe tehnicianul care a adus primul titlu al Astrei.

Acuzatiile au adus si la urechile antrenorului, care a vorbit la Sport.ro despre relatia sa cu Becali. Acesta a dezvaluit ca l-a sunat pe patronul Stelei imediat dupa ce a aflat si l-a rugat sa spuna adevarul.

De altfel, Becali a spus si el: "Cum sa fie Sumudica informatorul meu, cand el mi-a luat titlul?".

Marius Sumudica, la Sport.ro

"Toata lumea stie ca eu intotdeauna m-am luptat cu cei de la Steaua. Eu l-am sunat pe Gigi (n.r Becali), dupa ce am citit articolul respectiv, pentru ca am vazut acolo cum ca eu as fi dezvaluit secrete si i-as fi spus cand il poate lua pe Alibec. L-am rugat sa spuna adevarul, sa zica de cate ori am vorbit noi.

Nu ma ascund, am fost o singura data la domnul Becali acasa. Am fost cu domnul Buduru, la rugamintea lui, cand discuta transferul lui Alibec.

Eu nu am asistat la negocieri in momentul intelegerii.

Eu sunt un om de onoare si nu vreau sa mi se puna in carca fel de fel de discutii, tocmai de aia l-am rugat pe domnul Becali sa zica adevarul.

Eu voi muri cu dreptatea in mana, ma stiti. E adevarat ca eu nu m-am despartit in cele mai bune conditii de toate cluburile, dar am facut-o tocmai pentru ca eu am vrut sa fiu drept.

Personal, nu am nicio problema cu sefii Astrei.

Eu nu l-as fi dat niciodata pe Alibec. Stiti bine ca eu m-am luptat pentru ramanerea lui Budescu si a lui Teixeira. Pe de alta parte, consider ca o suma de doua milioane de euro pentru Denis este o suma buna", a spus Marius Sumudica luni seara, la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la Sport.ro