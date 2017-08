Doar Dinamo Bucuresti. Dar care din ele? Situatia de la Steaua se muta in Stefan cel Mare: "Noi suntem Dinamo"

Steaua si Dinamo sunt in aceeasi situatie.

Conflictul dintre FCSB si CSA s-a mutat si in curtea lui Dinamo. Nicolae Badea si-a facut echipa in liga a 4-a, in aceeasi serie cu echipa lui Lacatus. Acestia spun ca ei sunt adevaratul Dinamo si ca echipa lui Negoita e alt club.

Administratorul societatii lui Nicolae Badea, Marius Bacria:

"Sigla si palmaresul, incepand de la infiintare, ne apartin. Noi suntem Dinamo. Marca este protejata international, ca sa n-avem discutii cu contestatii si mai stiu eu ce pe plan intern. Sa fie clar: noi suntem FC Dinamo. Ei sunt alt club, alta echipa.

Obiectivul nu e inca stabilit. Vom vedea, dar va garantez ca este o treaba serioasa. Din punctul meu de vedere, in acest moment, proiectul cel mai avansat este al CSA Steaua. Au facut cantonamente, au echipa buna. Ei sunt favoriti la promovare. Insa aveti putina rabdare, noi nu facem lucrurile de mantuiala. Avem in club numai dinamovisti vechi, cu mare experienta“, a raspuns Bacria pentru Prosport.