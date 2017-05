DINAMOVISTII decid TITLUL! Scenariul BOMBA care o face pe Dinamo campioana

Doi antrenori cu trecut dinamovist pot stabili soarta titlului. Dinamo are nevoie de victorie cu Astra si de cel putin un punct scos de CFR si Craiova la Viitorul, respectiv Steaua pentru a lua campionatul.

Sambata, 19:00, Special: Dam titlul in Romania! TOT ce se intampla inainte, in timpul si dupa etapa care decide campionatul!

Un fost si un (foarte probabil) viitor antrenor al lui Dinamo il pot ajuta pe Contra sa castige primul campionat din cariera. Daca CS Universitatea a anuntat deja ca ia in calcul sa trimita in teren, contra Stelei, cel mai bun prim 11, CFR da si ea ca sigura implicarea totala pe terenul Viitorului.

Multescu devine liber de contract in vara, insa are sanse mici pentru a fi luat in calcul de Ionut Negoita pentru lista de inlocuitori ai lui Contra. In schimb, Miriuta vine dintr-o cu totul alta pozitie si pare chiar favorit sa fie primul chemat sa negocieze daca actualul antrenor al lui Dinamo pleaca/ Fost jucator la Dinamo, Miriuta a declarat recent ca nu ar putea antrena niciodata la Steaua si ca isi doreste sa lucreze in Stefan cel Mare in viitor. Chiar Cosmin Contra l-a propus ca inlocuitor al sau: "Stiu ce fel de antrenor e Vasile, cum lucreaza, ce isi doreste de la o echipa. Cred ca ar fi un antrenor foarte bun pentru Dinamo!"



Miriuta a transmis ca va folosi titularii cu Viitorul: "Am jucat cu cea mai buna echipa la meciul cu Dinamo si vom face la fel si acum. In afara de Camora, Gomelt si Tiago Lopes, toti vor intra. Nu trebuie sa ne spuna domnul Becali cu cine sa jucam. Deac si Omrani au fost la fiecare meci, vor juca si Rus, si Paun, si Nouvier, si Peteleu, Larie, Horj... Va juca cea mai buna echipa. In primul rand ne intereseaza sa nu ne facem noi de ras. Mergem sa castigam cu Viitorul. Daca ne bate Viitorul, o sa spuna ca am stat capra. Daca batem Viitorul, o sa se spuna ca Miriuta e dinamovist si a tras pentru Dinamo".

Contra va da un raspuns final pentru propunerea primita de la Dinamo dupa sfarsitul campionatului. In ciuda semnalelor pozitive pe care le-au dat partile pana acum, discutiile sunt departe de a fi incheiate.