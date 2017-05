Dinamo vrea sa detoneze bomba! Mutu a pus ochii pe un "10" adevarat din Liga I. Asteapta raspunsul lui Negoita

Finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45

Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45

Teixeira este unul dintre jucatorii doriti de Becali la Steaua in ultimul an. Acesta a fost aproape de a ajunge in iarna, insa Astra nu i-a dat voie sa plece.

Mijlocasul ramane fara contract in aceasta vara insa Steaua nu mai e principala favorita sa il transfere. Acesta este dorit de Dinamo, anunta editia tiparita a Gazetei, cel care insista pentru transfer fiind Adi Mutu.

Dinamo incearca sa isi gaseasca un mijlocas de creatie, echipa suferind la acest capitol in acest sezon, Nistor indeplinind aceste atributii desi este inchizator de profesie.

Singura necunoscuta este daca Negoita va accepta sa ii plateasca un salariu lunar de 15.000 de euro pe luna, atat cat are la Astra, un contract mult prea mare pentru plafonul de la Dinamo. Teixeira trebuie sa accepte o reducere salariala destul de mare daca vrea sa joace la Dinamo. Negoita i-a oferit 6000 de euro luna lui Cernat, in iarna!