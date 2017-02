Dinamo pregateste inca o lovitura pe piata transferurilor! Mutu e aproape sa aduca un jucator "de milioane"

Dinamo pregateste inca un transfer.

Dinamovistii l-au dat afara pe Andone de pe banca si sunt aproape sa il aduca pe Cosmin Contra. Acesta va prelua echipa cu obiectivul de a intra in prima faza in play-off, iar apoi sa reuseasca sa prinda cupele europene.

Dupa 4 transferuri in aceasta iarna, Dinamo mai pregateste o mutare. Javi Marquez e un mijlocas central de 30 de ani ce a evoluat in Spania toata cariera, la echipe ca Espanyol, Mallorca, Elche sau Granada. Acesta valoreaza 1,5 milioane de euro in acest moment insa acum 5 ani era cotat la nu mai putin de 6 milioane de euro!

Marquez ar putea fi transferul cu numarul 5 pentru Dinamo, dupa Bawab, Bumba, Dielna si Rivaldinho.