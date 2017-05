Dinamo ii mai da o lovitura Stelei dupa victoria din derby! Fundasul dorit la Steaua poate ajunge la marea rivala

Jucatorul ar urma sa fie liber de contract in vara.

Ionut Larie, fundasul celor de la CFR Cluj, este disputat de Steaua si Dinamo! Jucatorul de 30 de ani mai are contract pana la finalul acestui sezon, insa nu-l va prelungi, scrie Gazeta.



Dorit la Steaua, Larie are sanse mai mari sa ajunga la marea rivala, Dinamo fiind echipa pe care o sustine Larie! Ar ajunge insa la "caini" doar daca nu-si va gasi un angajament in strainatate.



Larie, cel pe care Gigi Becali era dispus sa ofere 200.000 de euro, a mai jucat in Liga 1 la Viitorul, fiind crescut de Portul Constanta si apoi de Farul.