Dinamo asteapta SHOW TOTAL cu Bilbao! Anuntul facut in aceasta dimineata de Adrian Mutu

Dinamovistii sunt convinsi ca au doar sansa a doua la calificare in fata lui Bilbao, dar promit sa le puna multe probleme bascilor.

Adrian Mutu e multumit de achizitii si spune ca toti jucatorii adusi isi vor demonstra valoarea in noul sezon. Mutu il lauda din nou pe Albin si le transmite fanilor ca Bilbao va avea viata grea cu Dinamo. Clubul se asteapta la mai mult de 30 000 de oameni in stadion la meciul cu Athletic, de joia viitoare.

"Albin a fost cel mai bun strain din Romania si este cel mai bun dintre strainii care sunt si acum in campionat! E fotbalist cu lidere mari, are cel mai mare F. Toti fotbalistii pe care i-am adus sunt cu 'F'. Rivaldinho arata altfel dupa pregatire, Salomao va fi unul dintre cei mai buni pasatori ai campionatului, alaturi de Hanca. Nascimento da o dinamica buna la centrul terenului, o sa vedeti ca am adus jucatori buni. O sa vedem dupa dubla cu Athletic ce se va intampla, ce iesiri vom avea. Daca vom vinde, cu siguranta vom lua altul sau altii pe masura celui sau celor care vor pleca. Katsikas va fi disponibil pentru meciul urmator.

Atat el, cat si Anton cred ca vor fi disponibili pentru meciul urmator, la Albin mai dureaza. Cosmin va pleca saptamana viitoare sa vada un meci amical cu Brugges. Avem sansa a doua, dar asta nu inseamna ca ne dam batuti. O sa incercam sa profitam la maximum de sansa pe care o avem. Avem un adversar foarte bun, va fi o onoare pentru noi, o oportunitate pentru jucatori sa-si arate valoarea.

Vom alerga asa cum facem la fiecare meci de cand a venit Cosmin. Promitem ca Bilbao va trebui sa alerge si sa munceasca pentru a ne elimina. Vom avea 30 000, 40 000 de oameni in stadion, va fi o atmosfera extraordinara. Ajutati de fani, cred ca vom face ceva frumos pentru Romania", a spus