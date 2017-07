Din nou Razboinicul Luminii. Becali a dezvaluit ce le-a spus jucatorilor in cantonament si ce reactie a avut Alibec cand i-a luat banderola

Gigi Becali a vorbit inaintea meciului Steaua - CSU Craiova, programat pe National Arena. Acesta a dezvaluit ce le-a spus jucatorilor in cantonament, dupa o vizita inopinata, si cum a reactionat Alibec cand i-a luat banderola de capitan.

"Am fost la echipa ca sa iau niste masuri, sa le spun despre ce este vorba in ziua de astazi. Le-am zis ca fotbalul e pe miliarde de euro in ziua de astazi. Si pentru ca e vorba de atatia bani, e razboi, nu spectacol.

Le-am zis ca Steaua este de acum Unitate Militara de Elita. La Steaua este elita soldatilor. Daca nu tragi bine si ti-e frica de razboi, pleci la alta unitate.

Noi suntem de trei ori mai valorosi decat Plzen, dar ei au dat razboi cu noi si au obtinut un 2-2. Daca dam si noi razboi in Cehia, batem cu 3-0. Dar e bine sa ne calificam oricum! Desi eu nu vreau la noroc, nu vreau cu 2-2, vreau cu 3-0!

Le-am zis de 100 de ori razboi, razboi, razboi...! Sa le intre bine in cap!

Am anuntat si o prima, normal. I-am si certat putin, dar le-am dat si un impuls: 30 de mii de euro pentru calificare.

Sunt familii in Romania care nu iau 20 de mii de euro in ani, iar ei iau intr-o luna. De aia vreau sa-i vad razboinici!

La Steaua eu sunt general, iar Dica si MM colonei. Asa fac eu, ca eu asta stiu! Eu stiu sa fac afaceri si sa nu dau faliment. Eu i-am asigurat ca le dau banii la miime.

Lui Alibec i-am luat baderola pentru ca un capitan trebuie sa fie un exemplu si sa conduca batalionul. Alibec e prea mult cu mainile pe sus, e prea copilaros, nu merge asa. El e baiat inimos, s-a suparat putin, dar i-am zis sa nu se supere. Eu acum ii iubesc mai mult pe Budescu si Teixeira, ca i-am vazut ca sunt razboinici.

Dica e general bun, dar el e cu pacea. Eu sunt razboinic si m-am dus la echipa ca sa le zic sa scoata armele.

Le-am dat exemplul lui Dinamo, care nu e o echipa la fel de valoroasa, dar care s-a razboit cu Bilbao. Si Craiova a facut la fel", a spus Becali la National Arena.