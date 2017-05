Dica intra in TOP 5 cei mai tineri antrenori de cand Becali a cumparat echipa. Cine sunt cei 2 care il intrec

In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45

Nicolae Dica e noul antrenor al Stelei. Acesta abia a implinit 37 de ani insa nu este cel mai tanar antrenor din istoria clubului. Olaroiu detine un record greu de egalat, cu 33 de ani si 2 luni, fiind urmat de Mirel Radoi, cel care a preluat echipa in 2015, la 34 de ani si 2 luni.

Amandoi au trecut din teren direct pe banca, Olaroiu in 2000, cand s-a lasat de fotbal si a semnat cu FC National, iar Radoi chiar in vara in care a venit la Steaua, cand a plecat de la arabi.

Dica il intrece pe Reghecampf, cel care avea cu 4 luni mai mult cand a venit prima data la Steaua, si Dorinel Munteanu, cu 40 de ani si 4 luni.

In topul celor mai batrani antrenori sunt Dumitru Dumitriu, cu 59 de ani si jumatate in mai 2005, Stoichita si Sorin Cartu, cu 55 de ani si 4 luni, Piturca si Bergodi.

TOP 5 cei mai tineri antrenori

Olaroiu: 33 de ani si 2 luni

Mirel Radoi: 34 de ani si 2 luni

Dica: 37 ani

Reghecampf: 37 de ani si 4 luni

Dorinel Munteanu: 40 de ani si 4 luni

TOP 5 cei mai in varsta antrenori

Dumitriu: 59 de ani si 6 luni

Stoichita: 55 de ani si 4 luni

Sorin Cartu: 55 de ani si 4 luni

Piturca: 46 de ani si 5 luni

Bergodi: 44 de ani si 8 luni



Varsta pe care o aveau antrenorii Stelei de cand a preluat Becali echipa, in momentul numirii:

Dica: 37 ani si 7 zile

Mirel Radoi: 34 de ani si 2 luni

Galca: 42 de ani

Reghecampf: 37 de ani si 4 luni

Ilie Stan: 44 de ani

Sorin Cartu: 55 de ani si 4 luni

Ilie Dumitrescu: 41 de ani si 8 luni

Bergodi: 44 de ani si 8 luni

Dorinel Munteanu: 40 de ani si 4 luni

Lacatus: 43 de ani si 5 luni

Hagi: 42 de ani si 5 luni

Protasov: 41 de ani si 5 luni

Zenga: 44 de ani si 4 luni

Olaroiu: 33 de ani si 2 luni

Stoichita: 55 de ani si 4 luni

Dumitriu: 59 de ani si 6 luni

Piturca: 46 de ani si 5 luni

*nu au fost luati in calcul interimarii

**au fost calculate varstele cand au fost numiti la primele mandate la Steaua