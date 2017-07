Dica face 2 schimbari pentru meciul cu Timisoara. Cine isi pierde locul dupa emotiile traite cu Voluntari

Dica face 2 schimbari dupa 2-1 cu Voluntari.

Steaua a castigat cu emotii meciul cu Voluntari, scor 2-1, dupa golul inscris in prelungiri de Denis Man. Stelistii au avut o evolutie oscilanta, alternand momentele in care au condus jocul cu cele in care s-au aparat in propria jumatate in fata echipe lui Niculescu.

Unul dintre jucatorii care i-au dat emotii lui Dica de mai multe ori este Ovidiu Popescu, cel care a pierdut mai multe mingi la mijlocul terenului, punandu-si echipa in pericol. Mai mult, Popescu nu a participat nici la constructie asa cum i-a trasat Dica sarcinile, fiind schimbat cu Teixeira inca din minutul 51.

Portughezul a dinamizat jocul Stelei mai mult, reusind si o pasa decisiva in prelungiri, cu capul, pentru Man.

Dica vrea sa inceapa la Timisoara cu Teixeira titular, alaturi de Pintilii, mai ales ca timisorenii joaca foarte defensiv, cu 3 inchizatori.

Al doilea sacrificat va fi Gnohere, care ii va face loc lui Alibec. Dica il va folosi din primul minut si il va lasa sa joace cat timp va face fata fizic. Cu Voluntari, Alibec a intrat la pauza in locul lui Gnohere.

Cum va juca Dica la Timisoara:

Nita - Enache, Larie, Balasa, Morais - Pintilii, Teixeira - Man, Budescu, Tanase - Alibec