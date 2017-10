Dica, dupa 5-2 cu Craiova: "Daca nici acum nu arata echipa asa cum imi doresc...!" Ce a declarat despre revenirea lui Alibec

Steaua a castigat cu 5-2 meciul cu Craiova de la Severin.

Nicolae Dica este multumit de felul cum a jucat echipa sa atat in aceasta seara, cat si in ultimele partide. Alibec a revenit in echipa dupa incidentul de la Voluntari si a oferit doua pase de gol, iar Dica isi felicita atacantul si spera ca acesta sa fi invatat ceva in perioada cat a fost scos din lot.

"Merita sa-i felicit pe baieti, au facut un meci foarte bun. Am intalnit cea mai buna echipa a Romaniei. Ma bucur ca am facut un joc bun, ne-am creat ocazii. Imi doream sa nu primim goluri, dar important e ca am marcat 5 goluri si ne-am creat alte ocazii. Daca nici acum echipa nu imi arata cum imi doresc... Am marcat cinci goluri, reusim un fotbal ofensiv. Am castigat in Europa, am castigat cu 7-0, am marcat sase goluri in Cupa" a spus Nicolae Dica la Digi Sport.