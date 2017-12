Dialog SOCANT dezvaluit de Becali: "Allibec s-a dat accidentat. A zis ca nu mai joaca el pentru noi!" Cand pleaca de la Steaua

Alibec nu mai pleaca in aceasta iarna de la Steaua, dar nici nu se opereaza.

I-a promis lui Becali ca se antreneaza la capacitate maxima in iarna pentru a reveni la cea mai buna forma in 2018. Becali i-a promis ca-l lasa sa plece in vara, in cazul unei oferte avantajoase. Patronul Stelei spune ca Alibec n-a mai jucat in ultima luna pentru ca s-a dat accidentat.

"Alibec nu are nimic, se alinta. Daca il supara cineva, se da accidentat. Nu mai vrea sa joace. Mi-a spus cineva care e prieten cu Sumudica: m-am dat accidentat, mai joc eu pentru astia? N-ai ce sa-i faci! I-am dat banderola, i-am dat tot. I-am spus sa faca o pregatire ca lumea iarna asta.

A zis ca vrea sa dea un restart. E copil, ce sa mai? Sa vedem daca se tine de cuvant. El are minte multa, stiti ce minte are cand e vorba de interesul lui? Aoleu!", a spus Becali la Digisport.