Dezvaluirile facute de Gigi Becali: cati bani a facut CSA Steaua cu brandul pana acum

Razboiul Steaua lui Becali vs. Steaua Armatei e departe de armistitiu.

Becali a vorbit astazi despre cat de mult are de pierdut Armata de pe urma acestui conflict.

Pana acum, CSA nu a castigat mai nimic de pe urma brandului disputat in instanta. Sumele sunt infime.

"Am tabelul cu banii produsi de Armata cu marca Steaua. E facut in urma raportului corpului de control. Stiti cati bani a facut Armata pana acum cu acest brand?"

"In 2014, a produs 14 lei. In 2015, a incasat 8000 de euro, in 2016 alti 8000 de euro", a spus Becali la Ora exacta in sport.

Patronul Stelei da exemplul sumelor pierdute de Armata de pe urma neinchirierii stadionului.

Inaintea conflictului, Becali vira in conturile CSA aproximativ 250.000 de euro pe sezon pentru inchirierea bazei din Ghencea.