Dezvaluire incredibila despre Hagi! A luat titlu cu cel mai mic salariu de antrenor din Liga 1! E incredibil cat castiga

Gica Hagi a devenit campion cu Viitorul, desi echipa a avut un buget modest.

Gica Hagi a dat marea lovitura cu Viitorul! A castigat titlul in Liga 1, fiind pe banca la fiecare meci. Desi a fost si antrenorul echipei in acest sezon, Hagi a castigat o suma foarte mica pentru aceasta functie!

"Succesul se planifica, nu vine de pe o zi pe alta. Mereu le spun ca am fost talentat, dar am avut ambitie. Ambitia face diferenta in viata. Viitorul a castigat campionatul cu un buget de play-out. Primele speram sa fie pe masura. Multi si-au luat bonusuri personale, dar avem si prime de obiectiv" a spus Gica Hagi dupa castigarea titulului.

Gica Hagi a avut un salariu de doar 500 de euro pe luna in acest sezon pentru functia de antrenor! In total, pentru acest sezon, el a avut un salariu de 6.000 de euro, jumatate din cat a primit Marius Sumudica de la Astra in fiecare luna sau din cat a primit Reghecampf de la Steaua, ca o comparatie.