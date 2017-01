Dezastru in atac insa sanse mici sa bata recordul. Cine a fost cel mai slab golgheter in ultimii 25 de ani

Vezi cine a fost cel mai slab golgheter al Stelei in ultimii 10 ani.

Cei mai slabi golgheteri ai Stelei in ultimii 25 de ani sunt Nicolae Dica si Federico Piovaccari. Dica a dat doar 9 goluri in sezonul 2007-2008, urmatorul marcator fiind Mihaita Plesan, care a dat 5 goluri pentru Poli si Steaua. Steaua a terminat sezonul pe locul 2 in clasament, dupa CFR Cluj si inaintea lui Rapid si Dinamo.

Piovaccari a marcat 10 goluri in sezonul 2013-2014, cand italianul a venit sub forma de imprumut in Ghencea.

Steaua a avut in acel sezon o "colectie" dezastruoasa de atacanti, pe langa italian, singurul care a dat randament, Steaua avandu-i in lot pe Mihai Costea, Tatu si Nikolic. Urmatorii marcatori au fost Keseru, care a venit in iarna, cu 8 goluri, Adi Popa, cu 7 goluri si Chipciu, cu 6 goluri. Steaua a terminat sezonul pe primul loc, in fata Astrei.

In ultimele 2 sezoane, golgheterii Stelei au fost Keseru (12 goluri, transferat in iarna) si Stanciu (12 goluri).

De asemenea, dupa Revolutie, Steaua a mai avut cativa golgheteri cu putine goluri: Adrian Ilie (11 goluri, 1995), Nicolae Dica (11 goluri, 2005) si Kapetanos/Bogdan Stancu (11 goluri, 2009).

Cei mai buni marcatori ai Stelei in acest campionat:

Boldrin - 6 goluri

Stanciu - 4 goluri

Popa, Achim, Momcilovic, Tanase - 3 goluri