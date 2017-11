Design OZN! Cum va arata noul stadion al Stelei, cate locuri va avea si care e marele plan pentru viitorul clubului

In primele luni din 2018 va incepe constructia noului stadion din Ghencea!

Conform primelor informatii, designul va fi inspirat din cele ale stadioanelor Commerzbank Arena din Frankfurt si Allianz Arena din Munchen. Interiorul va fi asemanator cu cel al stadionului din Frankfurt, adica din acelasi loc din care a plecat si ideea Arenei Nationale. Exteriorul va aduce cu Allianz Arena, super stadionul pe care il foloseste acum Bayern.

Colonelul Cristian Petrea, comandantul clubului, anunta ca investitiile nu se vor opri aici. Steaua isi propune si constructia unei sali polivalente cu 300 de locuri.

Cu stadionul central suntem ing rafic. CNI realizeaza acum studiul de fezabilitate inainte de inceputul lucrarilor pentru Euro 2020. In ianuarie sau februarie stadionul va fi predat catre CNI. Avem proiecte de imbunatatire a infrastructurii sportive si aici vorbesc de Complexul Ghencea. Ne dorim o sala polisportiva astfel incat echipele noastre angrenate in competitiile de handbal, volei, baschet sa beneficieze de o infrastructura moderna. Ideal ar fi sa avem o capacitate de 2800 - 3000 de locuri. Astfel am putea organiza inclusiv competitii de nivel international, am putea juca in cupe europene", a spus Petrea.

Noul stadion din Ghencea e prevazut sa aiba 30 000 de locuri.



Interiorul Commerzbank Arena