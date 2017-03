"DEMISIA! DEMISIA!" Fanii Stelei nu au mai suportat UMILINTA! Ce s-a intamplat la National Arena dupa derby

STEAUA 1-3 DINAMO | Steaua a fost facuta KO pentru a treia oara de Dinamo in acest sezon. Fanii nu au mai suportat umilinta.

"Demisia! Demisia!", a scandat un grup de suporteri stelisti la stadionul National Arena catre Laurentiu Reghecampf dupa meci.

Jucatorii au fost luati la intrebari de unii fani, in timp ce altii si-au facut poze cu Gnohere, Alibec, Tanase, Boldrin si De Amorim.

Un fan din peluza i-a tinut morala lui Boldrin, unul dintre fotbalistii care au dezamagit in tricoul Stelei:

"Stai un pic sa vorbim, ce se intampla? De ce nu veniti sa ne salutati? De ce nu vii acolo sa vorbesti cu noi? Am venit pentru voi! Daca nu ne bagati in seama si nu ne apreciati, va dati seama... De 8 luni venim pentru voi si nu ne bagati in seama", i-a spus un fan lui Boldrin.

Vedeti imagini in galeria foto de mai jos: