Declaratia geniala a lui Dica, data in urma cu 7 ani, cand era jucator! "Viziunea" atacantului s-a implinit

Dica este noul antrenor al Stelei, Becali urmand sa il anunte oficial dupa despartirea de Reghecampf, ce va avea loc astazi la Palat. Steaua este echipa care l-a lansat pe Dica, acesta semnand cel mai mare contract din cariera, cu Catania, in 2008, dupa parcursul "uefantastic".

Chiar daca nu are inca licenta Pro, Dica a visat din totdeauna sa vina pe banca Stelei. Acesta a avut o declaratie interesant in 2010, pe cand juca in Turcia, iar Steaua era in lupta la titlu cu Unirea Urziceni.

Dica spunea atunci ca isi doreste sa devina antrenorul Stelei, desi mai avea de jucat ca fotbalist. De altfel, de la acea declaratie, Dica a mai bifat 4 sezoane, unul chiar in tricoul Stelei.

"As reveni la Steaua ca jucator, dar visul meu cel mare e sa devin, in viitor, antrenorul Stelei. Fac scoala de Antrenori din cadrul FRF si am obtinut deja licenta B UEFA. Anul viitor o voi obtine pe cea de categoria A, apoi mai vedem. Nu mi-e frica de Gigi Becali si de declaratiile sale, pentru ca in ultima vreme s-a linistit si isi incurajeaza jucatorii si antrenorii.", a declarat Dica pentru Libertatea, in 2010.