Deac, INJURAT de clujeni dupa ce a ales Steaua: "Nu e problema mea, clubul sa rezolve problemele" 

Ciprian Deac se plange ca este considerat tradator in Cluj dupa ce a decis sa semneze cu Steaua.

Deac le cere sefilor de la CFR sa ii achite datoriile si va ramane la CFR, desi a batut deja palma cu Becali pentru mutarea la Steaua.



"Sunt foarte suparat, lumea ma injura la Cluj, ma fac tradator. Nu e problema mea, e problema clubului. Daca vrea sa ma tina, sa faca niste eforturi. Urmeaza sa discut cu conducerea. Am jucat 10 ani aici, acum sunt tradator. Nimeni nu vede adevarul. Nu e vorba de provocare, in cariera mea am jucat fotbal la nivel destul de bun. Sunt foarte suparat ca ma injura lumea pe strada. Nu vreau sa plec, dar clubul sa rezolve ce e de rezolvat si voi ramane", a spus Deac dupa infrnagerea cu Dinamo.