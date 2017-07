"De la rebeli la sectoristi" | Mihai Mironica, despre cum incearca politicul sa reinvie Rapidul

Citeste editorialul scris de Mihai Mironica.

Povestea trenului ale carui vagoane au ramas prin Olt dupa ce s-au decuplat de locomotive este povestea Rapidului. Dupa decuplarea de locomotiva Copos, Rapid s-a mai tarait un pic prin strafundurile fotbalului nostru si apoi a ramas intepenita in zona nimanui.

Dupa un timp, constientizand ce vagoane valoroase au fost uitate in camp, o alta locomotiva, una rosii cu trandafiri albi pictati pe ea, se intoarce pentru a urni "garnitura" spre Bucuresti. "Fochist" este Dan Tudorache, primar la sectorul 1. In spate se itesc figura Gabrielei Firea, conductor, si cea a lui Liviu Dragnea, sef de tren.

PSD in ADN

In ciuda unei anumite boemii antisistem, Rapid a fost mereu o echipa cu un parfum de stanga. Originile muncitoresti din perioada interbelica, soarele comunist de pe tricouri la primele alegeri de dupa razboi, tutela unui minister in perioada comunista, trecutul de stab comunist al lui Copos, toate acestea arata, pe de o parte, ca nu este neFireasca acapararea acestei echipe de catre PSD, si, pe de alta parte, cat de goala era, de fapt, faimoasa scandare "galeria lu' Rapid n-a fost membra de partid". O galerie "anticomunista" a unui club cu un puternic parfum de stanga care a si scapat datorita visiniului sau ce batea spre rosu de valul de ucideri de cluburi "burgheze" imediat după război.

Cred ca inca suntem o tara atat de saraca incat nu se poate fotbal de nivel inalt fara bani publici. E insa o problema cu faptul ca Bucurestiul este un oras special in Romania. Aici sunt mai multe echipe de nivel inalt si este realmente discutabil cum o primarie, mai ales cea generala, sustine o singura echipa. Acei bani publici sunt asigurati din taxele unor cetateni care nu sunt doar rapidisti, ci si stelisti sau dinamovisti. Stelistii si dinamovistii fiind si intr-o proportie mai mare. Ce este valabil in mai toate orasele din Romania, acolo unde se detaseaza o echipa ca importanta, nu este valabil si pentru Bucuresti.

Ironia face ca simbolurile ultracomuniste Steaua si Dinamo sa fie acum niste echipe capitaliste in timp ce "anticomunistii" visinii sa ajunga in secolul 21 sub pulpana partidului care, in spirit, este continuatorul PCR. Iar rapidistii nu sunt bagati cu forta sub aceasta pulpana, galeria merge cu jalba in protap la primarie si se roaga de primarul Tudorache pentru a se pune in practica aceasta initiativa. "Nu suntem membri de partid", dar ne rugam de partid sa ne dea niste milioane de euro pentru invierea iubirii nostre.

O noua clona din laboratorul PSD

Probabil ca, intr-un paragraf ascuns din faimosul "program de guvernare", sta notata si invierea Rapidului, ca prea o invoca cu foc barosanimea din PSD, Dragnea, Firea, Tudorache. Ar fi insa doar infiintarea unui Rapid care sa duca ideea, traditia mai departe. "Mitul nascut in 1923" a murit si, pentru UEFA, de exemplu, asa va ramane. Dovada e faptul ca o alta creatie PSD, CS U Craiova, nu este considerata de UEFA drept Universitatea Craiova. Asa va fi si cu acest Rapid scos din eprubetele lui Tudorache si Firea, indiferent de hartiile fluturate precum la Craiova.

Sunt de acord ca un Rapid trebuie sa existe. Ideal ar fi fost sa fie tinut in viata adevaratul Rapid. Dar ne vom multumi si cu unul inviat de Partid. Povestea aceasta ne reinvata insa una dintre teoriile fundamentale: pe lumea aceasta nu sunt doar lucruri albe si visinii, ci si cu multe nuante de gri. Sau ce-o fi cand se combina albul si visiniul echipamentului cu acel rosu de sub tricou.