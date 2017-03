"De cand sunt la Dinamo, toate meciurile au fost asa!" Reactia lui Contra dupa un BILANT PERFECT in 14 zile

PANDURII 0-2 DINAMO | Contra are un bilant perfect de cand a venit la Dinamo: 4 victorii din 4 meciuri.

Contra a declarat dupa victoria cu Pandurii:

"De cand sunt la Dinamo, am trait toate meciurile la intensitate maxima. Sunt fericit ca am realizat ceva ce putini mai credeau, ca vom ajunge in playoff. Am crezut, asta a fost motivul pentru care am si venit. Suntem aici in playoff, incepe un drum lung, in care trebuie sa imbunatatim multe lucruri, trebuie sa avem acelasi spirit."

"Am vazut ca Pandurii nu e o echipa care sa nu-ti puna probleme, dar eu cred ca am dominat. A doua repriza am cazut, nu stiu daca fizic sau psihic, dar am avut meciuri grele si cei de la Pandurii ne-au dominat. Apoi noi am marcat golul 2 pe contraatac si ne-a dat linistea ca mergem in playoff", a spus Contra la DigiSport.