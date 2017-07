Dan Petrescu, mesaj catre jucatori, dupa 13 transferuri la CFR: "N-avem echipa. Nu bateti pe nimeni!"

Argentinianul Culio a ajuns sub comanda lui Dan Petrescu, in cantonamentul din Slovenia. CFR a facut deja 12 transferuri si e pe cale sa il bifeze si pe cel de-al 13-lea.

CFR Cluj este echipa care a transferat cel mai mult in aceasta vara si se anunta un sezon cu o transformare spectaculoasa pentru echipa din Gruia.

12 jucatori au semnat deja, iar CFR e pe cale sa realizeze cel de-al 13-lea transfer - portarul croat Tomislav Duka a facut cateva antrenamente alaturi de lotul clujenilor, iar Dan Petrescu e multumit de el. DETALII AICI

Cea mai mare temere a lui Dan Petrescu este legata de lipsa de omogenitate a lotului, in conditiile in care Liga I se reia in doua saptamani.

Tocmai in acest context a avut loc astazi un dialog purtat mai in gluma mai in serios de Petrescu, la antrenamente, cu Ciprian Deac.

Dan Petrescu: "Ia uite, a venit si Culio, si Deac, toti fotbalistii."

Deac: "Avem echipa!"

Dan Petrescu: "Avem jucatori, echipa nu. Nu bateti pe nimeni!" (DolceSport)