"Daca pierd acum, parca vad ca se spune ca ne-am dat la o parte!" Hagi, despre celebrul 2-5 din Ghencea

Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45 Sambata, 19:00, Special: Dam titlul in Romania! TOT ce se intampla inainte, in timpul si dupa etapa care decide campionatul!

Hagi spune ca resimte "o presiune enorma" inainte de finalul dramatic de campionat, facand referire si la scandalul de dupa meciul cu Craiova, din etapa precedenta.

"S-a creat o presiune enorma in afara terenului, din vorbe si din speculatii. Noi nu am facut nimic in afara terenului, nu am vorbit niciodata de adversari, nu se poate sa faci asa, sa inventezi lucruri."

"Pai la Pitesti a dat gol Coman, nascut in '98. Asta inseamna ca am denigrat competitia? Cei de la FCSB au cumparat de la noi trei jucatori si tot nu ne-au batut."

"Acum imi dau seama ce am riscat eu la meciul cu FCSB, cand l-am bagat pe Casap, care are 18 ani. Antrenorii din stafful meu se uitau uluiti la mine, va dati seama ce scenarii se faceau daca pierdeam."

"Daca pierd acum, parca vad ca se spune ca ne-am dat la o parte", a spus Hagi, care a amintit si de celebrul meci Steaua - Viitorul 2-5, jucat in sezonul 2012-13.

"Sa va uitati la echipa Stelei de atunci, din meciul cu Bistrita, dinaintea noastra, cand ar fi trebuit sa piarda la 3 sau 4 goluri. Cu noi si-au adus jucatorii de acasa. Va spun eu, noi ne-am salvat la Iasi, cand am invins in 10 oameni cu 2-1. Cate s-au spus atunci... dar am tacut si am inghitit", a mai spus Hagi.