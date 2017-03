Cum ii raspunde Hagi lui Paszkany, dupa ce fostul patron al CFR-ului a spus: "Modelul Hagi e bun in Liga I, nu si in UCL"

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Retras din fotbal dupa ani in care a investit la CFR, echipa care a castigat sub "comanda" sa trei titluri ale Ligii I si a participat in cupele europene, Arpad Paszkany spune ca ramane doar un observator al fenomenului. Acesta a declarat ieri, la Ora Exacta in Sport, ca nu mai are si nu va mai avea nicio implicare financiara la CFR sau la oricare alt club, ci doar una sentimentala, ramanand atasat emotional de clubul din Gruia.

In direct la Sport.ro, Paszkany a comentat si situatia fotbalului romanesc, acesta spunand ca "vremurile romantice sunt indepartate".

Tot Paszkany spune ca viitorul pe termen scurt al fotbalului romanesc nu arata extrem de dezastruos, insa nici extrem de promitator. Acesta spune ca profitabilitatea poate fi una decenta, date fiind incasarile mari din participarile in cupele europene. Totusi, problema e ca sansele ca echipele romanesti sa evolueze in Europa sunt destul de mici.

Paszkany: "Modelul Hagi e bun in Liga I, nu si in UCL"

Arpad Paszkany a vorbit si despre proiectul lui Hagi, de la Ovidiu. Acesta este de parere ca modelul lui Hagi poate fi unul de succes doar in Liga I, nu si in UEFA Champions League, cat timp Viitorul va continua sa isi vanda cei mai buni fotbalisti.

"Teoretic, poate fi un model de succes, dar astea inseamna sa nu mai vinzi jucatori. Daca esti nevoit sa vinzi, e mai greu.

Daca trebuie sa vinzi, nu e un obiectiv realizabil. Pentru ca, parerea mea, daca acest lucru ar fi o reteta viabila, cluburile cu bugete mari ar opera la fel. Real Madrid, Barcelona, Bayern, cele doua echipe din Manchester...

Bani au, tineri pot strange de pe teritoriul tarii, chiar si din strainatate. Asa ca daca asta ar fi o reteta de succes, atunci ar fi brevetat-o ei primii", a spus Paszkany.

Hagi: "Champions League ne depaseste pe toti! Si pe Paszkany"

Gica Hagi a tinut sa ii raspunda si el fostului patron al CFR-ului. Acesta s-a aratat deranjat de afirmatiile lui Paszkany, spunand ca nicio alta echipa din Romania nu poate face fata in Liga Campionilor.

"Proiectul nostru este clar ca este un succes! Champions League ne depaseste pe toti din Romania. Si pe Paszkany, pe toti din Romania! Dansul pomenea de Barcelona, de echipe mari. La nivelul nostru romanesc eu zic ca succesul e de cativa ani", a afirmat Hagi la Digisport.

Hagi a mai spus ca si Mircea Lucescu a afirmat in urma cu mai multi ani ca nu crede ca Viitorul se va sala de la retrogradare, acesta din urma inselandu-se.