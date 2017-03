"Modelul Hagi", bun pentru Liga I, NU si pentru Champions League! Explicatiile lui Paszkany

Arpad Paszkany explica de ce investitiile masive sunt vitale pentru succesul unei echipe romanesti in UEFA Champions League.

Omul care a condus CFR-ul in "perioada de aur" a echipei clujene i-a predat stafeta lui Marius Bagacean, si spune ca nu mai are nicio implicare in conducerea clubului.

Mai poate fi CFR-ul un club profitabil, asa cum spune noul actionar? Paszkany e convins ca da, dar doar cu participari in grupele unei competitii europene.

"In principiu, sunt de acord, fotbalul romanesc poate fi si profitabil. Cheltuielile erau incomparabil mai mari si veniturile incomparabil mai mici. A fost acel boom economic si fotbalistic in Europa de Est."

"Banii nu mai exista la acelasi nivel nicaieri in Europa de Est."

"Cred ca in momentul de fata exista doar 10% din acele cluburi care acum 8-10 ani aruncau cu bani foarte multi in contracte de jucatori."

"Dar vestea buna e ca au crescut foarte mult veniturile din participarile in competitiile europene. In Champions League, banii s-au dublat fata de 2008. In Europa League, tin minte ca veniturile nici macar nu iti acopereau cheltuielile pentru deplasare. Acum banii de pe urma participarii in grupe in fac bugetul pe un sezon."

Modelul Hagi, bun pentru Liga I, nu si pentru Champions League.

In urma cu cativa ani, Paszkany spunea ca reteta pentru ca o echipa romaneasca sa treaca de grupele UEFA Champions League e simpla: un buget anual de 30 de milioane de euro, bani multi investiti in transferuri si in contracte mari pentru jucatori.

Poate duce si "modelul Hagi" la acelasi rezultat?



"Teoretic, da, se poate, dar asta inseamna sa nu mai vinzi niciun jucator. Daca esti nevoit sa vinzi, e mai greu."

"Dar daca iti pastrezi toti jucatorii, ii selectezi, formezi un grup puternic, si sa ii tii in echipa, practic ai deveni la un moment dat o echipa nationala a Romaniei. Asta in cel mai fericit caz."

"Dar daca trebuie sa vinzi dintre ei, nu mai cred ca este un obiectiv realizabil. Pentru ca, parerea mea, daca acest lucru ar fi fost o reteta viabila, cluburile cu bugete mari ar opera la fel. Real Madrid, Barcelona, Bayern Munchen, cele doua echipe din Manchester..."

"Bani au, tineri pot strange de pe teritoriul tarii, chiar si din strainatate. Asa ca daca asta ar fi o reteta de succes, atunci ar fi brevetat-o ei primii.", a mai spus Paszkany la Sport.ro.