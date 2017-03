'Crede ca daca el e Gigi Becali toti sunt SCLAVII LUI?!' Atac dezlantuit al lui Radoi in fata lui Becali

Radoi ii raspunde dur lui Becali dupa ce patronul Stelei spusese ca orgoliul fostului antrenor i-a costat pe ros-albastri titlul in sezonul trecut.

"Mirel a cam luat-o pe miriste, dar nu ma supar pe el!' - a mai fost ironic Becali. Raspunsul lui Radoi a venit rapid.

"Am vorbit doar o data cu Gigi Becali pentru o problema in care eu sunt la mijloc. In rest, nu am mai vorbit si nu mai am ce sa discut cu el. El le stie pe toate, stie prea mult fotbal pentru noi. Daca discutam despre fotbal si intram intram in amanunte, schimba subiectul. Sa sa fie mai pe intelesul tuturor, lui ii plac oamenii care ii spun ce vea sa auda. Multi oameni din jurul lui i-au simtit aceasta slabiciune. Daca el spune ca Gnohere are cea mai mare viteza din echipa, evident ca toata lumea o sa-i spuna asta ca sa-l incante pe el, ceea ce e gresit. Ce se intampla la Steaua e vina lui mai mult de 50%.

Nu inteleg de ce vine dupa atata timp sa-i acuze pe Meme si pe Reghe ca au facut nu stiu ce in Elvetia. Eu va spun ca nu stia si nu stie nici macar jumatate din ce se intampla la echipa. De ce sa-i traga la raspundere de ce nu joaca echipa cand el a adus jucatori cu o saptamana inainte sa inceapa campionatul. Cand mereu spui ca esti cel mai bogat, dar astepti ca toata lumea sa-ti dea jucatori gratis...

Nu poti sa faci fotbal la nesfarsit si sa astepti sa-ti dea lumea cei mai buni jucatori gratis. Poate sa se supere pe mine, e treaba lui. Eu mereu i-am spus cum vad eu lucrurile, daca vrea sa le accepte bine, daca nu, sa continue pe calea pe care a inceput si sa-si duca pana la capat Crucea. Acum spune ca daca nu termina in primele doua locuri duce echipa in insolventa.

Si-a luat un angajament fata de jucatori, toti jucatorii astia au o familie, au semnat un angajament pe 2,3,4 ani, e vorba de viitorul lor aici. Nu poti sa-ti bati joc la nesfarsit doar pentru ca tu esti Gigi Becali si sa crezi ca daca dai un salariu toti sunt sclavii tai. Ai un angajament pe care trebuie sa-l respecti!", a spus Radoi la Digisport.