Craiova si-a dat azi afara un jucator dupa ce i-a citit mesajul de pe Facebook! Anuntul de ultima ora al clubului

CSU Craiova anunta ca a renuntat la fundasul Acka, trimis la echipa a doua acum doua saptamani din cauza relatiei dificile cu clubul.

Acka a postat un mesaj pe Facebook in care si-a atacat sefii. Fundasul din Coasta de Fildes spune ca a fost amenintat de presedintele Marcel Popescu si ca relatia conducerii cu cei 4 fotbalisti aflati la final de contract s-a deteriorat puternic de la inceputul anului.

"Cand ne vedea la antrenamentele echipei a doua, Multescu nici nu ne baga in seama pe Madson, Nuno Rocha, Kay si pe mine. De ce ne-am cere noi scuze, atunci? Am fost trimisi la echipa a doua din diverse motive. Situatia noastra putea fi gestionata mult mai bine. De exemplu, despre mine stiau din vara ca nu mai vreau sa raman. Am avut o propunere concreta din Turcia, dar clubul a cerut mai multi bani si nu s-a mai facut transferul. Am fost amenintat de Marcel Popescu, mi s-a spus ca nu vpo mai juca si ca o sa ia fundasi mai buni ca mine daca nu prelungesc. Am continaut sa joc, in ciuda presiunii", a scris Acka, citat de Dolce Sport.

CSU a anuntat azi pe pagina oficiala ca renunta la fundasul african cu 22 de meciuri jucate in acest campionat. La fel s-ar putea intampla si cu ceilalti 3 jucatori trimisi la ehcipa a doua, Madson, Kay si Nuno Rocha.

Madson a scris si el un mesaj dur pe Facebook: "La meciul cu Voluntari, cand am batut cu 5-0, antrenorul a dat mana cu cei care au jucat, dar la cei de pe banca nici nu s-a uitat. Cine trebuie sa-si ceara scuze, eu? Ii zic sa fie barbat, nu copil. Am dat totul pentru aceasta echipa si nu pentru bani, am avut oferte mai bune. Am respectat, dar nu am fost respectat in acest an!"