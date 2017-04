Contra nu vrea sa se gandeasca la titlu: "Suntem departe!" Cum poate intra Dinamo in lupta cu Steaua

Cosmin Contra asteapta o partida extrem de dificila la Severin cu CSU Craiova.

Dinamo merge la Severin sa se razbune pe eliminarea din Cupa, dar si sa castige puncte importante in playoff.



"Va fi o deplasare grea, contra unui adversar foarte bun, chiar daca nu traverseaza cel mai bun moment, dar este in semifinalele Cupei. Rivalitatea dintre Craiova si Dinamo se stie ca este foarte mare. Noi suntem intr-un moment foarte bun, asa ca nu-mi doresc decat sa continuam seria buna inceputa acum trei meciuri", a spus Contra.

"Va fi o atmosfera ostila, dar mie imi place sa jucam pe asemenea stadioane, te face sa te simti fotbalist. Orice jucator isi doreste sa dea cel mai bun din el. Am digerat greu eliminarea din semifinale, pentru ca nu am aratat bine, dar Craiova a meritat accesul in ultimul act al finalei Cupei Romaniei", a mai spus Contra.

Antrenorul nu vrea sa se gandeasca la titlul de campion, desi un egal intre Steaua si Viitorul si o victorie cu Craiova le poate da o sansa nesperata la campionat.

"Noi luam fiecare meci in parte, nu ne gandim pe termen lung. Sunt concentrat pe meciul de la Severin, vom vedea dupa aia. Nu suntem pe o pozite buna, ci la cinci puncte de primul loc. Suntem intr-o situatie buna, aia e altceva, ca rezultate, ca joc si asa vreau sa continuam. Titlul este foarte departe”, a mai spus Contra.