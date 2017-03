Contra i-a convins dupa 4 meciuri! "Cholo", asteptat sa semneze prelungirea contractului cu Dinamo

Cosmin Contra i-a impresionat pe dinamovisti in doar trei saptamani.

Adus de urgenta in locul lui Ioan Andone, Cosmin Contra a castigat toate cele patru partide la care a stat pe banca si a calificat echipa in play-off si finala Cupei Ligii.

In acest parcurs, Contra s-a ales cu o porecla noua (Cholo) si a invins marea rivala pe National Arena. Conducatorii dinamovisti, dar si suporterii vor ca antrenorul sa ramana si din vara si sunt sanse mari ca acest lucru sa se intample.

Contra revine miercuri din Spania iar la intoarcere va fi intampinat cu un contract nou, scrie Gazeta Sporturilor.

Sunt sanse mari ca antrenorul sa accepte. Contra e multumit de modul in care colaboreaza cu conducerea dinamovista si cu jucatorii sai. Contra are contract pana in iunie si va semna prelungirea pe cel putin un nou sezon, scrie sursa citata.

"Multi m-au considerat nebun cand am spus ca vreau sa duc echipa in play-off, dar asa am eu nebunia mea cateodata", a spus Contra.

10.000 de euro pe luna este salariul lui Contra in prezent la Dinamo