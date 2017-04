Contra da vina pe FANI pentru infrangerea cu Steaua: "Cei care au intrat pe gazon ne-au scos din ritm"

Contra isi felicita jucatorii dupa meciul cu Steaua, dar ii critica pe suporterii care au intrerupt meciul.

Derby-ul dintre Steaua si Dinamo a fost intrerupt de doua ori din cauza unor fani dinamovisti care au patruns pe gazon. A doua data, fanii au intrerupt atacurile lui Dinamo, care egalase si ataca pentru a prelua avantajul. "Ne-au scos din ritm", spune Contra.



"Ne-am dorit sa castigam, am schimbat sistemul de joc. Am incercat cu Bawab langa Nemec. Am intrat greu pentru ca am jucat in Cupa, dar apoi ne-am revenit si am egalat. E pacat ca din cauza acelor suporteri care au intrat pe teren si au intrerupt meciul ne-au scos din ritm. Baietii au incercat pana in ultimul moment, am avut bara in ultimul minut. Imi felicit jucatorii, au dat totul. Mi s-a parut penalty la Petre, dar asta e. Sa spuna expertii", a spus antrenorul lui Dinamo.