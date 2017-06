Contra contra Mutu! "Cand trebuia sa munceasca cel mai mult, a plecat in vacanta"

Lotul lui Dinamo nu arata foarte bine in primul cantonament.

Dinamo a plecat in cantonament cu Dinamo, in Slovenia, acolo unde se va antrena timp de 3 saptamani. Problema lui Contra o reprezinta insa lotul cu care a plecat in cantonament.

Dinamovistii nu au facut niciun transfer, in conditiile in care Steaua a luat deja 3 jucatori, CFR s-a intarit si ea, Craiova l-a luat pe Barbut iar la Astra se schimba deja liniile pentru noua echipa a lui Edi Iordanescu.

Mai mult, "cainii" l-au pierdut pe Palici, care e aproape de tarile arabe, desi s-a vehiculat si varianta CFR, Bokila nu a fost convins sa semneze, la fel si Dielna.

In conditiile in care Contra are lotul in piuneze, Mutu se bucura de vacante exotice, motiv pentru care relatia dintre cei doi a ajuns intr-un punct tensionat. "Cand trebuia sa munceasca cel mai mult, Mutu a plecat in vacanta", spun apropiati ai dinamovistilor.