Contra aduce un jucator din Primera la Dinamo! Cu cine vrea sa semneze

Contra inca n-a semnat contractul cu Dinamo, dar lucreaza deja pentru club.

Bucurati-va de fotbal!16 februarie 20:00, Astra - Genk, live la Sport.ro! Marti, 21 februarie, 21:45 Manchester City - AS Monaco! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Secundul Jerry Gane a condus antrenamentul de ieri, primul din acest an fara Andone alaturi de 'caini'. Contra vrea sa aduca si un preparator fizic iberic, fost la Bilbao si Deportivo. Adevarata lovitura ar fi insa mijlocasul Javi Marquez, pe care Contra incearca sa-l convinga sa vina alaturi de el. Marquez, ultima data la Granada, e liber de contract si a transmis ca ar agrea un transfer in Romania, scrie PRO Sport.



Nascut la Barcelona, Marquez a jucat in cariera pentru Espanyol, Mallorca, Elche si Granada.