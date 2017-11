Conducerea lui Dinamo anunta: "Maine, discutie cu Miriuta!" Anuntul presedintelui si explicatia halucinanta pentru episodul MASINA

Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Alexandru David, presedintele lui Dinamo, a anuntat ca Vasile Miriuta va fi convocat pentru o discutie in cursul zilei de maine. Acesta s-a declarat deranjat de faptul ca "episodul masina" a aparut in presa, precum si de declaratii lui Miriuta, care a spus ca "Dinamo nu are echipa de Play Off".

"Vasile Miriuta nu a fost demis, nu e adevarat! El este implicat in viata echipei, astazi a iesit cu echipa dupa antrenament si a socializat putin cu fotbalistii.

Episodul de azi dimineata a fost o furtuna intr-un pahar cu apa. Evident, e si vina unor oameni de la club, care nu l-au informat pe Vasile in legatura cu masina.

Eu am discutat cu Vasile prin telefon si am aflat ce s-a intamplat.

Apoi, m-a deranjat modul in care informatia a aparut in presa extrem de rapid, in timp ce eu incercam sa aflu exact motivele.

Vasile a primit astazi alta masina, nu a fost doar el in aceasta situatie.

Am vorbit apoi cu el, am inteles ca niste apropiati ar fi dat informatia in presa, o informatie falsa!

Conform contractului, Miriuta trebuie sa duca echipa in Play Off, apoi sa tragem linie la iarna.



Maine vom avea o intalnire", a spus Alexandru David, presedintele lui Dinamo, la Digisport.

Alexandru David mai spune ca in acest moment nu exista interes pentru achizitionarea lui Dinamo si ia asupra sa vina pentru situatia clubului.

"Daca exista un semn de intrebare in legatura cu ceva, e cel ridicat in urma declaratiilor sale, potrivit carora Dinamo nu are echipa de Play Off. El, cand a venit la Dinamo, si-a asumat sa califice echipa asta in Play Off. Trebuie sa lamurim exact situatia!

Fiecare meci care urmeaza de acum incolo este decisiv pentru noi! Cu cat facem mai multi pasi gresiti, cu atat ne indepartam mai tare de obiectiv.

Nu s-a aratat pana acum nimeni interesat de cumpararea lui Dinamo. Dar timpul nu e trecut, e vorba de o tranzactie complexa, care necesita timp.

99% sunt vinovat pentru situatia de la Dinamo. Eu am fost liantul dintre patron si antrenor! Eu trebuie sa raspund acum, pentru ca eu l-am determinat pe patron, la cererea specialistilor, sa facem lucrurile in felul in care le-am facut", a adaugat acesta.