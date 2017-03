Condescu se lauda cu prime de 1000 de euro, dar clubul poate sa intre in faliment! Dezvaluire: cum a ajuns Chiriches la Steaua

Voluntari 1-1 Pandurii / Marin Condescu sustine ca Pandurii si-a revenit din punct de vedere financiar, insa falimentul nu a fost evitat.

Condescu anunta salarii de 5000 de euro pe luna la Pandurii, dupa masurile de austeritate luate in pauza de iarna. Totusi, falimentul nu a fost evitat la Targu Jiu, oras care va avea stadion nou in scurt timp.



"La Pandurii se pot ajunge la salarii de 5000 de euro. La sfarsitul lui 2015, salariile restante erau la 3 milioane de euro, acum sunt restante totale de 3000 de euro. Au prime de 1000 de euro la victorie si 300 la egal, pot ajunge la 4000-5000 pe luna. Putem intra in faliment daca pe 29 martie daca nu se aproba planul de reorganizare", a spus Condescu.

Seful gorjenilor povesteste cum a ajuns Chiriches la Steaua si nu la Dinamo.

"Chiriches trebuia sa fie al lui Dinamo. Aveam sa le dam in urma scandalului cu Iordache 500.000 de euro. Noi am vrut sa-l dam pe Chiriches pentru ca nu aveam bani si eram la un pas sa nu ne mai prezentam la meciuri. Am primit ajutor foarte mare de la Becali, care a garantat ca va da bani pe Chiriches, a doua zi, domnul Badea putea sa-l aiba pe Chiriches, dar a vrut banii, cei 500.000 pe care i-am primit de la banca, si asa a ajuns la Steaua", a mai spus Condescu.