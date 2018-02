CFR s-a razgandit si vrea arbitri straini! SINGURA CONDITIE pusa de ardeleni

CFR Cluj s-a razgandit si este de acord cu arbitri straini la meciurile din play-off.

Ardelenii au pus o singura conditie: arbitrii care vor veni in Romania sa conduca meciurile ce vor decide titlul si participantele in cupele europene sa fie unii de top. CFR Cluj vrea ca arbitrii straini sa provina din primele sase campionate ale Europei.



COMUNICAT CFR CLUJ



In Adunarea Generala desfasurată ieri, 27 februarie 2018, clubul CFR 1907 Cluj a votat impotriva aducerii arbitrilor straini la meciurile din play-off-ul Ligii 1. Asa cum bine stiti, propunerea aducerii arbitrilor straini a venit din partea clubului FCSB, care, impreuna cu aceasta solicitare, a inaintat o lista cu Federatiile propuse sa trimita brigazi la partidele din play-off. Cele patru Federatii erau: Serbia, Turcia, Polonia si Israel. Cu tot respectul pentru arbitri din tarile mai sus mentionate, consideram ca valoarea arbitrilor romani este superioara acestora. Incurajam arbitrajul romanesc, cat si fotbalul romanesc, si avem incredere ca doar impreuna putem creste si deveni mai puternici.

Totusi, ca urmare a ultimelor articole aparute in presa, pentru a inlatura orice fel de acuzatii la adresa clubului nostru, cat si pentru eliminarea oricaror suspiciuni privind integritatea competitiei, ne manifestam public acordul ca la meciurile din play-off, cu aprobarea Federatiei Romane de Fotbal, sa fim arbitrati de catre brigazi doar din primele 6 campionate ale Europei, precum Spania, Anglia, Italia, Germania, Franta.