CFR cumpara TOT ce vrea Dinamo! I-a facut oferta lui Dielna. Ce salariu URIAS cere francezul

Claude Dielna are 3 oferte din Liga 1, dar pretentiile financiare mari il tin inca departe de un acord.

In afara lui Dinamo, care ar fi vrut sa-l pastreze si dupa finalul imprumutului de la Sheffield Wednesday, si a lui CSU Craiova, CFR cluj a venit si ea cu o oferta pentru Dielna. Francezul cere insa nu mai putin de 25 000 de euro pe luna pentru a accepta sa joace din nou in Liga 1, anunta Dolce Sport. CFR i-a mai dat o lovitura in aceasta vara lui Dinamo. A reusit sa-l ia pe Bokila, care se intelesese deja cu 'cainii'.

Dielna a prins 12 meciuri la Dinamo in retur si in play-off si a fost adus la recomandarea lui Adrian Mutu, alaturi de care a jucat la Ajaccio.