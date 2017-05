CFR Cluj tinteste titlul in sezonul viitor: "Vrem sa ne depasim recordul de puncte in Champions League!"

A curs sampania azi la CFR! Clujenii au iesit din insolventa si anunta ca vor titlul la anul. Il tin pe Deac si vor sa-l aduca si pe Sapunaru.

Vestea iesirii din insolventa a facut sa curga sampania la Cluj, ca la petrecerile de titlu ale CFR-ului din ultimul deceniu.

"Sarbatorim, suntem niste prieteni aicea si bem un pahar de sampanie. Obiectivele se schimba total. De ce nu chiar si pe locul 1?!" spune Iuliu Muresan.

"Avem deja 4 jucatori transferati", anunta clujenii. Pe lista lor e si Sapunaru.



"Totul va fi la un nivel mult mai inalt. Vom aduce jucatori buni sa intarim lotul" a mai spus Muresan.

Miriuta ramane antrenor. CFR e a doua echipa, dupa Dinamo, care iese din insolventa. Clujenii pot reveni in Europa dupa 4 ani.

"Mi-ar placea sa fim tot noi aia care vom face cel putin 11 puncte in grupe in in Champions League sa ne depasim propriul record" a incheiat Muresan.