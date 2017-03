CFR anunta ca IESE din insolventa si vrea in Europa! Acuzatiile unui fost jucator: "E HOTIE ACOLO!"

CFR anunta ca si-a platit toate datoriile si ar putea iesi saptamana viitoare din insolventa!

Noul actionar majoritar, Marian Bagacean, a virat in contul clubului banii pentru toate platile restante. Presedintele Muresan le da o veste buna fanilor de la CFR: ar putea juca in Europa chiar din sezonul viitor, daca prind play-off-ul!

"Daca n-am intra in play-off am pierde bani si n-am mai putea sa jucam in cupele europene. E alta situatie decat la Dinamo. Eu zic ca avem o sansa buna sa jucam chiar din acest an in cupele europene. Actiunile sunt pe numele domnului Bagacean el e noul actionar principal. El e cel care s-a prezentat la club, a achitat valoarea pachetului majoritar si are 62% din actiuni. Mai sunt alti oameni care detin restul de 38%. Vineri s-a achitat totul, suntem iesiti din insolventa, practic. Instanta sper ca se va pronunta in favoarea noastra, n-ar avea de ce sa nu fie asa. Luni depunem cererea de iesire din insolventa, judecatorul cred ca o va aproba!", a spus Muresan la Digisport.

Invitat in aceeasi emisiune, fostul atacant Liviu Ganea a explicat pe ce sistem dubios s-a bazat iesirea CFR-ului din insolventa.

"Aceeasi doamna judecator de la Curtea de Apel Cluj a judecat toate spetele cu jucatorii. Ce s-a intamplat la Cluj a fost hotie! Toti avocatii care au reprezentat jucatori s-au dus degeaba. La Curtea de Apel toate deciziile se intorceau. Jucatorii nu sunt considerati creditori salariati. Conventia civila e un contract de munca mascat, asa l-a catalogat fiscul. Ei au zis ca ne dau 10% din bani. Am pierdut 80 000 de euro, Maftei 100 000, Piccolo 150 000! Ghiciti cine a dat si decizia in cazul Voiculet? Aceeasi judecatoare! El trebuie acum sa dea banii inapoi. Sa ne intelegem, oamenii au fost super corecti pana la intrarea in insolventa. Dupa aceea... n-as putea sa mai spun acelasi lucru!"