Cele doua penalty-uri cerute de Steaua. Cojocaru a inchis ochii la ambele. Ce s-a intamplat - FOTO

Steaua a primit un penalty corect si a avut inca doua faze la care a cerut 11m.

Steaua si CFR au oferit un meci extrem de spectaculos in ceata de la Cluj. Meciul a avut insa si momente controversate.

Mai intai, Steaua a primit un 11 metri dupa o faza la care clujenii au acuzat offiside in faza premergatoare golului, insa Cristian Balaj, fostul arbitru, a declarat ca nu e offside deoarece un jucator al lui CFR joaca mingea si asistentul poate judeca faza ca si cand mingea nu mai vine de la un stelist.

Clujenii au avut si ei un penalty, dupa o contra intre Achim si Larie, insa Nascimento a ratat executia.

Stelistii au mai cerut doua lovituri de pedeapsa, unul la scorul de 0-0, cand Momcilovic e tinut in careu de Camora, insa stelistul amplifica putin caderea desi e tinut clar de umar, iar apoi in finalul reprizei, la scorul de 1-0 pentru Steaua, cand De Amorim este daramat in careu. Daca la prima faza faultul este interpretabil, la a doua este penalty clar pentru Steaua.

Faza penalty-ului la Momcilovic:

Faza cu penalty-ul la De Amorim:

