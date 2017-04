Cel mai bun meci al lui Rotariu in Belgia! A facut doua goluri pentru Brugge. VIDEO

Dorin Rotariu a fost titular pentru Brugge in meciul cu Oostende din play-off-ul campionatului belgian.

Cea mai tare gala de box a anului, LIVE la ProTV pe 29 aprilie! ASEDIU pe Wembley: Klitschko vs Joshua si Simion vs Quigg! Tremura Oltenia: Craiova vrea in Europa! Craiova - Voluntari, joi, 20:30, in direct la Sport.ro!

Fostul dinamovist a contribuit decisiv la victoria echipei sale. In minutul 32, Rotariu a tras la poarta din pozitie excelenta, Proto a respins doar pana la Vossen, care a facut 1-1. Doar cateva zeci de secunde mai tarziu, mijlocasul ofensiv a fost lansat din nou in careul advers, a evitat sa traga, dar l-a gasit demarcat pe Izquierdo, care a readus-o pe Brugge in avantaj. Rotariu a ramas in teren pana in minutul 78, cand a fost inlocuit de Limbombe.