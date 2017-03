Cei 3 jucatori care au SCAPAT DE FURIA lui Becali! Ce le-a spus azi la sedinta fulger

Gigi Becali a venit azi de urgenta la echipa pentru a rezolva problemele din lot cu disciplina.

Gigi Becali a dezvaluit ca singurii jucatori care au scapat de critica sunt Ovidiu Popescu, Gnohere si Denis Alibec.

"I-am luat pe rand. De la Muniru, toti la masa, si i-am luat pe rand, fiecaruia i-am spus ceva: Boldrin ceva, Achim ceva."

"Singurul caruia i-am strans mana si am zis n-am ce sa-ti spun e Ovidiu Popescu, iti strang mana, multumesc"

"Alibec... ce puteam sa-i spun lui Alibec? Jcatorii mari niciodata nu comenteaza arbitrajul"

"Lui Gnohere si Alibec nu am avut ce sa reprosez, in rest celorlalti am avut ce sa reprosez", a spus Becali.