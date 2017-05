Ce nu s-a vazut la TV! Gestul facut de Reghecampf dupa golul marcat de Viitorul cu CFR. Cum si-a luat ADIO de la stelisti

Laurentiu Reghecampf a fost suspendat la partida cu Craiova din ultima etapa.

Reghe a revenit la Steaua ca sa castige titlul, insa a ratat al doilea titlu consecutiv. Antrenorul Stelei a urmarit din tribuna partida cu CFR din ultima etapa, in care Steaua spera sa castige titlul.

Echipa lui Reghe conducea cu 3-0 la pauza, cand ros-albastrii erau campioni. Viitorul a marcat insa in minutul 65 al partidei cu CFR din penalty si a reusit sa castige primul titlu din istorie.

In acel moment, Reghecampf a parasit tribuna si nu s-a mai intors sa vada jocul elevilor sai. Antrenorul Stelei nu a plecat acasa imediat, ci probabil i-a asteptat pe elevii sai la vestiar. El a parasit stadionul in jurul orei 00:00, fara sa faca declaratii, desi era asteptat de toata presa pentru a le transmite un mesaj fanilor Stelei la final de sezon.

Reghe va pleca de la Steaua. Are un contract de 4 milioane de dolari pe masa de la Al Wahda din Arabia Saudita, iar Becali a anuntat ca e liber sa plece pentru asemenea bani.

"Mi-a spus ca are oferta de 2,5 milioane de la o echipa si daca o accepta sau nu. Oferta e scrisa, nu stiu daca a semnat. El va spune. Il las sa plece si cu asta basta. L-am intrebat eu pentru ca vorbea lumea. A zis in fata mea ca are oferta de 2,5 milioane si cu bonusuri ajunge la 4 milioane. Pai ce pot sa mai zis? Cum sa te tin la 200.000 pe an cand tu poti sa iei 4 milioane. Nu e normal. Exista o clauza, i-am promis ca nu il tin. Ce e da e da. Nu trebuie sa plateasca nimic.

Nu am vorbit cu Dan Petrescu, nu am vorbit cu niciun antrenor. Nu stiam pana acum, nici acum nu stiu daca pleaca Reghe. O sa vorbesc saptamana viitoare.", a spus patronul Stelei aseara la Sport.ro.

Si sotia lui Reghe a confirmat plecarea. "Reghe si Gigi s-au inteles, urmeaza sa faca anuntul impreuna", a spus Anamaria Prodan la Sport.ro.

Laurentiu Reghecampf nu a facut nicio declaratie publica dupa ce a ratat titlul cu Steaua.