"Cate oferte ati primit dupa titlul istoric cu Viitorul?!" Raspunsul genial al lui Hagi :))

Hagi are doua Supercupe ale Europei, dar niciuna in Romania. O poate castiga pe prima, duminica, de la ora 21, la sport.ro. Hagi a avut parte de o vizita surpriza inaintea Supercupei.

Viitorul poate castiga al doilea trofeu din istoria clubului, dar peste 3 zile le poate pierde la masa verde, la TAS.

"Imi aduc aminte de una singura, pe care am castigat-o de doua ori, Supercupa Europei", spune Hagi.

Ianis Hagi a fost la antrenamentul Viitorului si i-a urat bafta tatalui sau inaintea Supercupei, care va fi la Sport.ro, duminica, de la 9 seara. Ianis ramane la Fiorentina, iar Hagi la Viitorul.

"Nu am avut nicio oferta mai buna ca Viitorul, e cea mai buna oferta pe care am avut-o in vara asta. Adica n-am avut niciuna. E cea mai buna pentru ca nu ma da nimeni afara, da?!", se amuza Hagi.