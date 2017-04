"CAMPIONII, OLE OLE!" Gigi Becali a inceput sa cante dupa victoria cu Dinamo! Apoi a urlat: "Nu mai are ce cauta! Ne-a DISTRUS mereu!"

Steaua 2-1 Dinamo / Golurile lui Alibec si Boldrin au adus prima victorie a Stelei dupa 2 ani.

Superkombat: Visul American! Vineri, 7 aprilie, ora 20:00, in direct la Sport.ro! Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United!

"Meciul a fost frumos, am avut multe ocazii. Mai mare bucuria este ca am am castigat in fata a 13 jucatori, si la Istvan Kovacs. Au fost 2 faze in oglinda - fault de la spate pentru noi nici nu se da fault, apoi fault de la spate si se da galben.



Nu trebuie niciodata sa fie niciodata Istvan Kovacs la noi ca ne-a distrus de fiecare data" a spus Gigi Becali dupa partida la Digi Sport.

Patronul Stelei a inceput apoi sa cante: "Campionii, Campionii, ole, ole!" si le-a multumit fanilor veniti la stadion: "Ma bucura si ca avem o galerie noua!" a spus Gigi Becali.