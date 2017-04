Budescu, SUSPECT de RUPTURA: NU JOACA in derby-ul cu Steaua! Ce spune Sumudica dupa infrangerea cu Viitorul

Astra 1-2 Viitorul | Sumudica e sigur ca pleaca de la Astra dupa finalul campionatului, dar traieste la intensitate maxima ultimele meciuri din playoff.

Superkombat: Invazia Greilor! Vineri, 7 aprilie, ora 20:00, in direct la Sport.ro! Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United!

Antrenorul Astrei e suparat pe brigada condusa de Radu Petrescu. E sigur ca echipa lui ar fi castigat daca n-ar fi avut un gol anulat gresit la 1-1. Sumudica spune ca Budescu a suferit o contractura si e out pentru meciul cu Steaua, de joi.

"Poate mai am o luna de antrenat in Romania si cred ca plec cu fruntea sus. Cu toate riscurile, spun ca arbitrajul romanesc e mult sub ritmul si jocul echipelor din playoff. Azi a fost un meci extraordinar. Lui Teixeira am vrut sa-i dau joc, Budescu a avut problema pe care a avut-o. Florea a intrat bine, dar nu poti sa bati asa penalty! In fine, asta e, se intampla. Daca inscriam din penalty, cred ca as fi castigat meciul.

Daca aveam noi 1-0, era alt joc. Budescu are o contractura, face un RMN, important e sa ne revenim repede pentru meciul de joi. Mergem la cantonament si ne pregatim pentru meciul de joi. Ne vom apara sansele corect pana la sfarsit. Am vazut fel de fel de comentarii, ca ei au mers mai departe in cupa, Viitorul a castigat azi", a spus Sumudica la Digisport.

Secundul Astrei, Cristian Petre, a oferit detalii despre accidentarea lui Budescu: "E suspect de contractura. Nu va juca impotriva FCSB, speram sa-l recuperam pentru Dinamo!"