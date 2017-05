"Budescu si Teixeira vor ajunge la FCSB cel mai probabil, ce parere ai?" Reactia lui Sumudica

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

Sumudica s-a despartit de Astra dupa doi ani in care a luat titlul si a ajuns in primavara europeana. Acesta nu a dorit sa comenteze care e viitorul clubului si nici ce parere are despre venirea lui Edi Iordanescu pe banca fostei campioane.

Sumudica a fost intrebat ce parere are despre transferurile lui Budescu si Teixeira la FCSB, care au sanse mari sa fie oficializate saptamana aceasta, dar si despre un eventual transfer al lui Sapunaru.

Fostul antrenor al Astrei nu a dorit sa mai comenteze subiectul, dupa ce in ultimii 2 ani le-a facut lobby puternic jucatorilor sai:

"Nu e problema mea, sunt doi jucatori foarte buni care evolueaza la un anumit nivel dar nu e treaba mea. Sapunaru la fel, e un jucator foarte bun, de echipa nationala, dar nu e treaba mea ce face", a spus Sumudica pentru Sport.ro